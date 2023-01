API-TH: Schneller als die Polizei erlaubt

Autobahnpolizeiinspektion

Schleifreisen (ots)

Sieben Raser konnten am gestrigen Tag durch ein Messfahrzeug der Autobahnpolizei gestoppt werden. Drei der Sieben waren besonders schnell unterwegs. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie einen Ford-Transit-Bus mit angehängtem Anhänger erspähten, der bei erlaubten 80 mit 140 km/h auf der A9 unterwegs war. Am Hermsdorfer Kreuz konnten sie nachfolgend einen weiteren Überflieger messen. Ein Audifahrer ignorierte die Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 und fuhr stattdessen 190 km/h. Den traurigen ersten Platz belegt jedoch ein Fahrer mit einem Q7, der auf A4 in der 100er-Zone mit 225 km/h gemessen wurde. Die drei Verkehrssünder müssen mit Geldbußen von 255 bis 1.400 EUR rechnen. Darüber hinaus heißt es für 1 bis 3 Monate Abstinenz vom Fahren zu üben.

