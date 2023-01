API-TH: Hund Gerettet!

Vieselbach (ots) - Am Sonntagmorgen, den 08.01.2023, führte der Sekundenschlaf eines Fahrzeugführers auf der Autobahn 4 zu einem Verkehrsunfall. Der ukrainische Fahrer eines Pkw VW Polo befuhr in Fahrtrichtung Frankfurt den rechten Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Vieselbach und Erfurt-Ost. Nach eigenen Angaben verfiel der Fahrer zwischen den Anschlussstellen in Sekundenschlaf. In der Folge steuerte er ...

