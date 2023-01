Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sekundenschlaf führt auf der A4 zu zweifacher Kollision

Vieselbach (ots)

Am Sonntagmorgen, den 08.01.2023, führte der Sekundenschlaf eines Fahrzeugführers auf der Autobahn 4 zu einem Verkehrsunfall. Der ukrainische Fahrer eines Pkw VW Polo befuhr in Fahrtrichtung Frankfurt den rechten Fahrstreifen zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Vieselbach und Erfurt-Ost. Nach eigenen Angaben verfiel der Fahrer zwischen den Anschlussstellen in Sekundenschlaf. In der Folge steuerte er das Fahrzeug über alle drei Fahrstreifen nach links und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Das Fahrzeug blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen, der Fahrer schlief dort zunächst weiter. Als dieser kurz darauf durch einen dahinter befindlichen Verkehrsteilnehmer geweckt wurde, setzte er seine Fahrt fort. Nach fünf Kilometern schlief der Fahrer des VW Polo erneut ein und kollidierte erneut mit der Mittelleitplanke. Dabei wurde ein Rad seines VW Polo beschädigt, löste sich vom Fahrzeug und rollte auf den Seitenstreifen. Dem Fahrer gelang es, sein Fahrzeug auf drei Rädern bis zum kurz darauf folgenden Parkplatz zu steuern und abzustellen. Es entstand lediglich Sachschaden am Fahrzeug und der Mittelleitplanke. Gegen den ukrainischen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

