Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen Navi, Gesellschaftsspiele und Sammelkarten aus Auto

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben zwischen Samstagabend, 17. Dezember, und Montagmittag, 19. Dezember, aus einem grauen Mercedes (203CL) an der Bendhütter Straße ein festverbautes Navigations- /Radio-Kombigerät, zwei Gesellschaftsspiele und über 100 Sammelkarten gestohlen.

Der Autobesitzer gab gegenüber der Polizei an, sein Fahrzeug am Samstag gegen 21 Uhr an der Straße abgestellt zu haben. Als er am Montag gegen 12 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass der Innenraum durchsucht wurde. Außerdem hatten Unbekannte das Navi ausgebaut und zusätzlich die Gesellschaftsspiele und Sammelkarten entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (jl)

