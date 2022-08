Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Unbekannte beschädigen 19 Autos im Stadtgebiet

Duisburg (ots)

Unbekannte haben in drei Stadtteilen am Wochenende insgesamt 19 Autos beschädigt. Am Freitagabend (12. August, 22:25 Uhr) alarmierte eine Zeugin die Polizei, weil zwei Männer mit dunkler Hautfarbe fünf geparkte Fahrzeuge auf der Post- und Gutenbergstraße in der Altstadt zerkratzten. Die Polizisten schrieben Anzeigen und suchen weitere Zeugen, die die Personen näher beschreiben können. Wegen zerstochener Reifen bei vier Pkw auf der Sandstraße in Hochheide waren die Polizisten am Samstagabend (13. August) kurz vor Mitternacht im Einsatz. Gleich zehn Autos haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (13. August) auf der Siegfriedstraße in Mittelmeiderich zerkratzt. Zeugenhinweise zu allen Fällen nimmt die Kripo unter 0203 2800 entgegen.

