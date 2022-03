Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Roller geriet am Nettkamp in Brand - Polizei sucht Zeugen

Bramsche/Wallenhorst (ots)

Gegen 22.30 Uhr am Montagabend, wurde der gemeinsamen Leitstelle von Polizei und Feuerwehr ein Brand eines Kleinkraftrades gemeldet. Aufmerksame Zeugen bemerkten einen Feuerschein auf Höhe des Sees am Nettkamp und meldeten dies den Einsatzkräften. An einer Zuwegung zum See, am dortigen asphaltierten Fahrbahnrand stand der Roller in Vollbrand. Nach dem Ablöschen der Feuerwehr war nur noch die Grundkarosserie des Gefährts erkennbar. Es handelte sich um ein Kleinkraftrad der Marke HER CHEE, vom Typ "PT 50". Das Fahrzeugwrack wurde abgeschleppt und durch die Polizei sichergestellt. Da die Brandursache bislang unklar ist, bittet die Polizei in Bramsche Zeugenhinweise auf mögliche Beobachtungen unter 05461/915300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell