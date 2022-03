Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zeugen nach Einbruch in Berufsschulgebäude gesucht

Melle (ots)

Am Sonntagabend ist das Gebäude der Meller Berufsschule in der "Lindenstraße" ins Visier von Unbekannten geraten. Die Täter verschafften sich gegen 19.40 Uhr gewaltsam Zugriff zu den Räumlichkeiten und suchten im Innern nach Wertgegenständen. Schließlich nahmen die Diebe unter anderem Bargeld und einen Laptop an sich und flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder zwischen 19.40 Uhr und 20.15 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Lindenstraße gemacht haben, sich unter 05422/920600 zu melden.

