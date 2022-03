POL-OS: Ankum: Marienstatue im Krankenhausgarten beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots) - Am Montagmorgen kam es um 09:41 Uhr auf der Meller Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem entgegenkommenden Kran. Ein 54-Jähriger befuhr die Meller Straße in Fahrtrichtung Melle, als dieser aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet. Der aus Melle stammende Kranführer (68 Jahre) scheiterte bei dem Versuch, ...

mehr