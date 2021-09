Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Diebstahl aus Selbstbedienungsstand

Tecklenburg (ots)

In der Zeit von Montag (06.09.), 20:00 Uhr bis Dienstag (07.09.), 16:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem Selbstbedienungsstand an der Zeppelinstraße in Ledde eine Geldkassette, einen Kühlschrank und 90 Eier. Wir suchen Zeugen, die im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Lengerich, Telefon 05481/9337-0 zu melden.

