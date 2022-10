POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher flüchten bei Entdecken der Kameraüberwachung

Overath (ots) - Am Donnerstagabend (06.10.) kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in den Stadtteilen Heiligenhaus und Steinenbrück. In beiden Fällen nutzten die Einbrecher die mehrstündigen Abwesenheiten der Bewohner aus. In der Neuenhauser Straße im Stadtteil Heiligenhaus drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:50 Uhr in eine Doppelhaushälfte ein. Mit Gewalt öffneten sie das Tor der ...

