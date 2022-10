Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Einbruchsdelikte am gestrigen Donnerstag

Bergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (06.10.) brachen unbekannte Täter innerhalb von drei Stunden in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Reisergrund im Stadtteil Kaule ein.

Die Bewohnerin verließ am Abend gegen 18:30 Uhr das Haus. Als sie drei Stunden später zurückkam, bemerkte sie die offen stehende Terrassentür und alarmierte die Polizei. Im Inneren des Hauses wurden diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben bezüglich entwendeter Gegenstände konnte die Bewohnerin aktuell noch nicht tätigen.

Am selbigen Tag bemerkte eine Zeugin gegen 12:15 Uhr drei Männer, die über einen Zaun in den Garten eines Einfamilienhauses in der Straße Am Burgtor in Kippekausen kletterten und versuchten, die Terrassentür des dortigen Bewohners aufzuhebeln.

Kurze Zeit später ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Zeugin schätzte die Personen auf circa 30-35 Jahre. Zum Tatzeitpunkt waren sie dunkel gekleidet und trugen einen Bart. Einer von ihnen trug laut ihren Angaben zudem eine auffällig löchrige Hose.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige auf und veranlasste eine Spurensicherung. Bei weiteren Hinweisen zu diesen Taten wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

