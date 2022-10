Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Einbrüche in Wohnhäuser am Donnerstagabend

Overath (ots)

Am Donnerstagabend (06.10.) kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser in den Stadtteilen Heiligenhaus und Steinenbrück. In beiden Fällen nutzten die Einbrecher die mehrstündigen Abwesenheiten der Bewohner aus.

In der Neuenhauser Straße im Stadtteil Heiligenhaus drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:50 Uhr in eine Doppelhaushälfte ein. Mit Gewalt öffneten sie das Tor der Garage und gelangten so in den rückwärtig gelegenen Garten des Hauses. Dort versuchten sie augenscheinlich zunächst über eine Terrassentür ins Innere zu kommen. Als dies nicht gelang, hebelten sie ein Fenster des Wintergartens auf, welches sie anschließend samt Rahmen ausbauten. Im Wintergarten hebelten sie dann eine weitere Tür auf und verschafften sich so schließlich Zugang. Diverse Räumlichkeiten wurden durchwühlt vorgefunden. Ob etwas bei dem Einbruch entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht geklärt werden.

In der Straße Im Brückfeld im Stadtteil Steinenbrück kam es zu einer ähnlichen Tatzeit zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwischen 17:10 Uhr und 20:45 Uhr gelangten unbekannte Täter gewaltsam in das Objekt, indem sie eine Kellertür aufhebelten. Mehrere Wohnräume, die über den Zugang zum Keller zu erreichen sind, wurden durchwühlt vorgefunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um hochwertigen Schmuck, dessen Gesamtwert auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt wird.

In beiden Fällen wurde der Erkennungsdienst zwecks Spurensicherung hinzugezogen und eine Strafanzeige aufgenommen.

Die Polizei Rhein-Berg bittet um Mithilfe und sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der Tatorte beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell