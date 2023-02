Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auf Fahrschulauto aufgefahren

Gera (ots)

Eine 17-jähige Fahrschülerin und ihre 31-jährige Fahrlehrerin befuhren am 10.02.2023 gegen 13:50 Uhr mit ihrem VW die Ronneburger Straße. An einer roten Ampel, auf Höhe einer Einmündung zu einer Tankstelle, bremst die Fahrschülerin. Der nachfolgende 19-Jährige mit seinem Hyundai bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf das Fahrschulauto auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 31-Jährige leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TL)

