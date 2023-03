Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schmuck aufgefunden - Eigentümer gesucht

Hameln (ots)

Am Montag, den 27.02.2023 wurde in einem Biotop hinter dem "Alten Hallenbad" zwischen dem Fröbelweg und der Hafenstraße in Hameln Schmuck aufgefunden. Während Bauarbeiten am besagten Biotop wurde durch einen städtischen Mitarbeiter die Schmuckstücke entdeckt, der diese darauffolgend bei der Polizei abgegeben hatte.

Dem Anschein nach könnte es sich um Diebesgut aus Einbrüchen handeln. Einer konkreten Tat konnte der Schmuck bislang noch nicht zugeordnet werden.

Sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Schmucks beziehungsweise zur/zum Eigentümer/in, nimmt die Polizei Hameln unter der 05151/933-222 entgegen.

