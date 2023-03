Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Versicherungskennzeichen trotz richtiger Farbe ohne Gültigkeit

Holzminden (ots)

Am Montag wurde der Polizei Holzminden mitgeteilt, dass ein 19-jähriger Holzmindener das grüne Versicherungskennzeichen seines Kleinkraftrades aus dem Versicherungsjahr 2022 (gültig bis 28.02.2023) mit schwarzer Farbe übermalt hat. Vor Ort konnten die Polizeibeamten tatsächlich das angegebene Versicherungskennzeichen, jetzt in schwarzer Farbe, fest- und sicherstellen. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung. Jedes Jahr zum 01.03. sind Versicherungsnehmer dazu verpflichtet, eine neue Versicherung für das jeweilige mit Versicherungskennzeichen genutzte Kraftfahrzeug abzuschließen, wenn dieses weiter im öffentlichen Verkehrsraum genutzt werden soll. Die Farben der Versicherungskennzeichen wechseln jährlich in der Reihenfolge blau-grün-schwarz und sind immer einem Kraftfahrzeug fest zugeteilt. Im Versicherungsjahr 2023 besitzen nur schwarze Versicherungskennzeichen Gültigkeit, die für 2023 ausgegeben wurden. Bei der Feststellung von Fahrten im öffentlichen Verkehrsraum mit ungültigen Versicherungskennzeichen wird ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell