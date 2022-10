POL-CLP: Nachtragsmeldung für den gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Sachbeschädigungen durch Feuer

Am Montag, 3. Oktober 2022, gegen 17.30 Uhr, wurde ein Heckenbrand in der Danziger Straße gemeldet. Kurz zuvor hatten Zeuginnen zwei jugendlich bzw. kindlich aussehende, männliche Personen am Brandort gesehen und wie diese von dort in Richtung Settiner Straße flüchteten. Durch den Brand wurde auch ein angrenzender Maschendrahtzaun beschädigt. Kurz zuvor, gegen 17.00 Uhr, waren ihnen bereits die beiden Personen in der Elbinger Straße aufgefallen. Dort seien sie von einer mobilen Toilette weggerannt. Hier entdeckten sie einen Brand innerhalb der Toilette. Beide Feuer konnten durch Anwohner gelöscht werden. Die beiden Zeuginnen beschrieben die Jungen wie folgt: Einer soll einen sehr dunkelgrünen Hoodie getragen haben und hatte blondbraune Haare. Der andere Junge sei komplett schwarz bekleidet gewesen, trug einen Hoodie mit Applikation auf dem Rücken. Er hatte braune Haare. Beide sollen ca. 13 bis 14 Jahre alt gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Gefährdung des Straßenverkehrs

Am 6. Oktober 2022, gegen 15.30 Uhr, parkte eine 94-jährige Frau aus Damme ihren Pkw rückwärts in der Straße Kirchplatz aus und fuhr etwa 20 Meter weit in die Fensterfront eines Geschäftes. Dabei soll sie laut Zeugenangaben außerdem eine bislang noch unbekannte Fahrradfahrerin gefährdet haben. Danach fuhr sie vorwärts weiter und beschädigte dabei erneut die Gebäudefassade. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort, konnte aber von hinzueilenden Zeugen angesprochen werden. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun außerdem die Fahrradfahrerin, die gefährdet wurde sowie weitere Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Am Freitag, 7. Oktober 2022, um 2.08 Uhr, fuhr ein 26-jähriger Transporterfahrer aus Cappeln auf der Straße Hohe Tannen in Richtung Lindenallee. Dort fuhr er über eine T-Kreuzung geradeaus durch einen Vorgarten und prallte gegen die dortige Hauswand. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 06. Oktober 2022, um 05:55 Uhr, kam es auf der Harmser Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine unbekannte Person fuhr mit ihrem Sattelzug von der Rudolf-Diesel-Sraße auf die Harmser Straße ein, und übersah dabei einen 55-jährigen Mann, der mit seinem E-Bike auf dem Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 55-jährige leicht verletzte. Die unbekannte Person entfernte sich mit dem Sattelzug, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

