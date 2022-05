Polizeidirektion Hannover

POL-H: Infotelefon der Polizei Hannover am 19. Mai 2022

Hannover (ots)

Die Präventionsteams der Polizeidirektion Hannover beantworten wieder ihre Fragen!

Auch in diesem Monat erhalten interessierte Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit sich mit ihren individuellen Anliegen zu den verschiedensten Präventionsthemen an uns zu wenden. Die Polizeidirektion Hannover schaltet das Infotelefon am

Donnerstag, 19. Mai 2022 von 10.00 bis 18.00 Uhr

An diesem Tag stehen die Präventionsexperten der Polizeiinspektionen Hannover, Burgdorf und Garbsen allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt sowie der Region Hannover telefonisch für vielfältige Fragen zur Verfügung, zum Beispiel zu folgenden Themen:

- Sicherheit im Straßenverkehr (E-Mobilität) - Schutz vor Taschendiebstahl/ Ausspähen der PIN (Skimming) - Verhaltenshinweise bei Betrügereien am Telefon (Enkeltrick) und an der Haustür - Vorbeugung von Jugendkriminalität - Betrug im Internet (u.a. Fakeshop, WhatsApp) - Häusliche Gewalt und Stalking

Im Hinblick auf die kommende Urlaubszeit ist der Wohnungseinbruchschutz wieder im Fokus der Hotline. Für Fragen zu diesem Komplex ist ein Ansprechpartner von der Technischen Prävention zugegen.

Haben Sie Fragen zu den aufgezählten oder anderen Themen? Dann rufen Sie uns an: 0511 109-1120/nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell