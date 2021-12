Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal - Lobberich: Enkeltrick-Betrüger mit Erfolg

Nettetal - Lobberich (ots)

Am Donnerstagmittag erhielt eine 85-jährige Nettetalerin einen Anruf einer männlichen Person. Dieser behauptete, dass der Enkel der Seniorin einen Unfall verursacht habe. Zur Schadensregulierung solle sie ihrem Enkel einen höheren Geldbetrag zur Verfügung stellen. Die Nettetalerin hob anschließend den geforderten Geldbetrag bei einer Viersener Bank ab. Zu Hause wurde sie ein weiteres Mal angerufen. Diesmal gab die gleiche männliche Stimme an, sie solle das Geld einem Mitarbeiter einer Werkstatt aushändigen. Nachdem die Seniorin zunächst Zweifel an der Sache äußerte, meldete sich kurze Zeit später eine weitere männliche Person telefonisch bei ihr. Dieser gab an, er sei Mitarbeiter einer Bank und prüfe die Richtigkeit einer Überweisung ihres Enkels an sie. Nach diesem Anruf verlor sie ihre Bedenken. Wenig später erschien der angebliche Mitarbeiter der Werkstatt bei ihr zu Hause. Diesem übergab sie letztlich das Bargeld. Diesen bisher unbekannten Täter beschreibt die Seniorin als etwa 25 bis 27-jährigen, 160 bis 165cm großen, korpulenten Mann mit osteuropäischem Erscheinungsbild. Die Stimmen am Telefon sprachen deutsch ohne Akzent. Sollten auch Sie ähnliche Anrufe erhalten haben, oder sollten sie den Geldboten beobachtet haben, bittet die Kriminalpolizei um Ihre Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0. /cb (1051)

