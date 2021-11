Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Entwichener Jungbulle wieder eingefangen

Heek (ots)

Zurück auf dem Hof seines Halters ist ein ausgebüxter Jungbulle in Heek: Wie berichtet, war das Tier am Montagabend in der Bauerschaft Ahle entwichen. Inzwischen wurde es aufgefunden, betäubt und auf den heimischen Hof zurückgebracht.

