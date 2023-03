POL-HM: Verkehrssicherheitstage in Bad Münder

Lenne-Vorwohle (ots) - Am vergangenen Wochenende entwendeten bisher unbekannte Täter mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus drei geparkten Lkw in Lenne-Vorwohle (Landkreis Holzminden). Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (24.02.2023, 19 Uhr) und Samstag (25.02.2023, 13.30 Uhr). Der Abtransport des Diebesgutes erfolgte über die B 64, etwa in Höhe der dortigen Silos. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den ...

