POL-HM: Verkehrssicherheitstag(e) der Polizei Bad Münder

Bad Münder (ots)

Am Mittwoch, den 01.03.2023 veranstaltet das Polizeikommissariat Bad Münder den jährlichen Verkehrssicherheitstag. Ziel des Tages ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Aus diesem Grund werden neben der allgemeinen Verkehrsüberwachung schwerpunktmäßig die Hauptunfallursachen Geschwindigkeit, Ablenkung und Fahrtauglichkeit kontrolliert. Die Polizei erhofft sich möglichst wenig Verstöße, denn das würde bedeuten, dass die Verkehrsteilnehmer sich an die Vorschriften halten und die Unfallursachen minimieren. Am Donnerstag, ab 08.00 Uhr, informiert die Polizei auf dem Wochenmarkt in Bad Münder über das Thema E-Bike und Sicherheit im Radverkehr. Wird das Fahrrad mitgeführt, besteht natürlich auch die Möglichkeit dieses auf Verkehrssicherheit überprüfen zu lassen. Zudem beraten die Beamten über eine mögliche Beeinflussung durch übliche Medikamente wie Schmerzmitteln oder Blutdrucksenkern. Diese können sich auf das Führen von Kraftfahrzeugen auswirken, was in manchen Fällen sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Auch das Präventionsteam der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden wird vor Ort sein und zum Thema "Straftaten zum Nachteil älterer Menschen" informieren und beraten. Unabhängig von den geplanten Aktionen, sind die Beamten auch zu anderen Themen ansprechbar freuen sich auf einen kurzen Besuch auf dem Wochenmarkt in Bad Münder.

