Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Handtaschenraub im Stadtgebiet Holzminden; Zeugenaufruf

Holzminden (ots)

Am vergangen Donnerstag, 23.02.2023 gegen 15.25h ereignete sich im Stadtgebiet von Holzminden ein Handtaschenraub. Die 82-jährige Seniorin kam mit ihrem Rollator vom Einkaufen zurück zu ihrem Wohnhaus an der Bismarckstraße. Als sie gerade ihren Briefkasten vor der Haustür öffnen will, nähert sich eine männliche Person von hinten, drückt der Frau das Gesicht zur Seite und entreißt die am Rollator befestigte Handtasche samt Inhalt. Der Täter flüchtet wortlos zu Fuß über die Bismarckstraße und anschließend durch die Bürgermeister-Schrader-Straße in Richtung Landkreisgebäude bzw. stadteinwärts. Das Opfer kann dem Täter noch kurz folgen, muss dann aber die Verfolgung abbrechen. Dies bekommt eine Patientin einer benachbarten Physiopraxis mit und eilt der Rentnerin zu Hilfe. Nach Tatschilderung informiert die Zeugin umgehend die Polizei, die sofort alle verfügbaren Streifenwagen in eine Fahndung entsendet. Die Suche nach dem Täter verlief erfolglos. Der Täter wird durch die Seniorin wie folgt beschrieben. Männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, evtl. auch etwas jünger oder älter, ca. 165 cm groß, pechschwarze kurze Haare, normale Figur, evtl. Südländer. Der Mann trug eine dunkle halblange Winterjacke. Der Kriminaldienst des Polizeikommissariat Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer hat zur Tatzeit im o.g. Bereich eine solche Person schnellen Schrittes flüchten sehen? Auffällig dürfte das Mitführen einer orangefarbenen Handtasche/Einkaufstasche sein, die der Täter gerade erbeutet hatte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell