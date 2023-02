Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße - Geschädigter gesucht

Hameln (ots)

Am Sonntag, den 26.02.2023, gegen 20:15 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 33, in Hameln zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem geparkten Pkw. Der 62-jährige Busfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Deisterstraße und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Nach der Kollision entfernte sich der 62 Jahre alte Mann von der Unfallstelle, zeigte den Unfall aber später bei der Polizei Hameln an. Bei den darauffolgenden Ermittlungen konnte das unfallbeteiligte Fahrzeug jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können oder der Geschädigte des unfallbeteiligten Pkw werden gebeten sich mit der Polizei Hameln unter der 05151/933-222 in Verbindung zu setzen.

