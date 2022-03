Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versammlungen am 07.03.2022

Gifhorn (ots)

In Gifhorn fanden am 07.03.2022 vier Versammlungen statt, an diesen beteiligten sich insgesamt etwa 455 Personen.

Unter dem Motto "Solidarisches Verhalten in der Corona-Pandemie" versammelten sich zwischen 19:30 Uhr und 20:20 Uhr etwa 90 Personen auf dem Markplatz. Bei dieser Versammlung kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Der Versammlung unter dem Motto "Transparenter politischer Dialog" schlossen sich in der Spitze etwa 350 Personen an. Der Aufzug verlief u. a. über die Celler Straße, die Herzog-Franz-Straße und die Allerstraße. Nach einer Abschlusskundgebung auf dem Schützenplatz endete die Versammlung gegen 20:15 Uhr.

An der Stadthalle versammelten sich gegen 18:30 Uhr 13 Personen unter dem Motto "Gifhorn hat die Montagsspaziergänge satt". Bei dieser Versammlung kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Auf dem Marktplatz versammelten sich zwischen 18:13 und 18:29 Uhr drei Personen unter dem Motto "Frieden, Freiheit für alle Menschen und Völker". Hier kam es zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Der Pflicht zum Tragen einer FFP2 oder gleichwertigen Maske kam der Großteil der Teilnehmenden jederzeit nach. Gegen einzelne Teilnehmende wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung eingeleitet, die Anzahl liegt im einstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell