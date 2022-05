Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht - Citroen-Fahrer gesucht

Speyer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr kam es am Dienstag gegen 17:00 Uhr in der Paul-Egell-Straße. Ein Fahrer eines grauen Mazda war in Richtung Landauer Straße unterwegs, als ihm auf Höhe der Hausnummer 8 ein weißer Citroen entgegenkam. Beim Vorbeifahren touchierte der Fahrer des Citroen mit Speyerer Kennzeichen den Außenspiegel des verkehrsbedingt haltenden Mazda. Hierbei entstand ein leichter Sachschaden. Beide Fahrer hatten die Fensterscheiben geöffnet. Auf einen Zuruf des Geschädigten anzuhalten, reagierte der Mann jedoch nicht und fuhr weiter. Der gesuchte Citroen-Fahrer trug eine beigefarbene Mütze, soll etwas kleiner sein und wird auf über 60 Jahre geschätzt. Der Fahrer des Citroen und Zeugen, die Hinweise zu ihm oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell