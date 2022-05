Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Kollision mit Radfahrer davongefahren

Speyer (ots)

Einen Unfall verursacht und davon gefahren ist am Dienstag gegen 07:45 Uhr eine 29-jährige PKW-Fahrerin. Die Frau war auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Dudenhofer Straße unterwegs, als sie im Einmündungsbereich zur Ludwig-Uhland-Straße aufgrund einer roten Ampel halten musste. Verkehrsbedingt kam sie im Bereich der Fußgängerüberquerung zum Stehen. In diesem Moment fuhr ein 43-jähriger Radfahrer bei grüner Fußgängerampel über die Straße. Da zeitgleich die 29-Jährige anfuhr, kam es zur Kollision der beiden Beteiligten. Der Radfahrer verletzte sich hierbei glücklicherweise nicht. Allerdings entstand an seinem Fahrrad ein Schaden von circa 80 Euro. Die PKW-Fahrerin fuhr davon, konnte aber im Nachhinein ermittelt werden. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

