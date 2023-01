Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Stadtkyll, Parkplatz ehemalige Kreissparkasse

Stadtkyll (ots)

Prüm, 13. Januar 2023

Am Dienstag, dem 10.01.2023, wurde im Zeitraum zwischen 09:50 Uhr und 10:55 Uhr, auf dem alten Kreissparkassengelände in der Auelstraße in Stadtkyll ein geparkter PKW durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Nach ersten Zeugenangaben muss es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen silberfarbenen Audi, SUV, handeln. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551 942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell