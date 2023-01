Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung durch Einritzen von Hakenkreuzen in einen Baum und in die Türe einer Kapelle

Kalenborn-Scheuern (ots)

Am 11.01.2023 erhielten die Polizeibeamt*innen der Polizeiwache Gerolstein den Hinweis auf eine Sachbeschädigung an einem Baum und der Türe einer Kapelle in der Ortslage von Kalenborn-Scheuern.

Hier hatten bisher unbekannte Täter jeweils ein Hakenkreuz eingeritzt.

Jegliche Hinweise zum Sachverhalt dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell