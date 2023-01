POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Irrel (ots) - Am Mittwoch, den 11.01.2023, gegen 15:16 Uhr kam es auf der L4 zwischen Irrel und Prümzurlay zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer missachtete an der Unfallörtlichkeit das Rechtsfahrgebot, sodass der entgegenkommende Fahrer mit seinem beladenen Holztransporter in den Graben ausweichen musste. Seinen LKW konnte der Geschädigte zurück auf die Straße manövrieren, sein Anhänger ...

