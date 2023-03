Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Mit 1,78 Promille unterwegs - 33-Jähriger verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Holzminden (ots)

Am 25.03.2023 wurde der Polizei Holzminden gegen 18:35 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Allersheim mitgeteilt. Meldender war ein Radfahrer, der auf dem Radweg in Allersheim Richtung Bevern unterwegs war. Dieser hatte einen von Bevern kommenden, weißen Kombi beobachtet, der in Allersheim nach links von der Straße abkam. Dabei überfuhr der Fahrer ein Verkehrszeichen und kam erst nach dem Radweg auf einer Grünfläche zum Stehen. Da der Mann flüchtete, wurde unmittelbar durch den Einsatz- und Streifendienst der Polizei Holzminden eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet. Tatsächlich konnte ein weißer Kombi mit einem neuen Schaden in der Bülte in Holzminden festgestellt werden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 33-jährigen Fahrzeugführers aus Dassel konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab 1,78 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

