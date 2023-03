Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:

Am 01.03.2023, um 09:09 Uhr kommt es auf der Bodenburger Straße in Bad Salzdetfurth in Höhe eines Discount-Marktes zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 65 jährige Pkw-Fahrerin vom Parkplatz des Einkaufsmarktes auf die Bodenburger Straße aufgefahren, um nach links in Richtung Ortskern abzubiegen. Hierbei hat sie offensichtlich den von links kommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer nicht gesehen, sodass dieser in den, in den fließenden Verkehr einfahrenden, Pkw geprallt ist. Durch die Kollision wird der Motorradfahrer über die Motorhaube des Pkw getragen und bleibt zunächst auf der Fahrbahn liegen. Zeugen und andere Beteiligte leisten Erste Hilfe und benachrichtigen Rettungsdienst und Polizei. Der verunfallte Motorradfahrer wird in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht für den verletzten 19 Jährigen nicht. Am Krad entsteht Totalschaden.

Beide Fahrzeuge werden durch ein Abschleppdienst geborgen und somit aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell