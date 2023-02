Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei unbekannte Personen haben am Mittwoch (15.02.2023) im Hauptbahnhof einen 66 Jahre alten Mann ausgeraubt. Das Trio soll den 66-Jährigen gegen 23.30 Uhr in einer Toilette in der Klett-Passage zunächst geschlagen und ihm anschließend 30 Euro Bargeld gestohlen haben. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Täter waren alle dunkel gekleidet und hatten kurze Haare. Der Senior erlitt leichte Verletzungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

