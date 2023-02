Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag (14.02.2023) einen E-Scooter im Bereich der Königstraße gestohlen. Der 21 Jahre alte Besitzer stellte seinen schwarzen Roller der Marke Ninebot gegen 16.00 Uhr an der Einmündung zur Thouretstraße an einem dortigen Fahrradständer ab. Als er rund zwei Stunden später wieder zurückkam, war der E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen BPD 205 weg. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell