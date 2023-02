POL-S: Gemeinsame ROADPOL-Kontrollen

Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte sind am Dienstag (14.02.2023) in eine Wohnung an der Sickstraße eingebrochen und haben Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 18.30 Uhr und 20.45 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. In der Folge erbeuteten sie einen Geldbeutel mit Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden ...

