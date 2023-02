Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Baustelle eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Dienstag (14.02.2023) in eine Baustelle an der Löffelstraße eingebrochen und hat einen Geldbeutel gestohlen. Bisherigen Ermittlungen zufolge überstieg der Unbekannte zwischen 07.00 Uhr und 07.20 Uhr einen Bauzaun und stahl anschließend aus einem Rucksack den Geldbeutel, in dem sich unter anderem über 50 Euro Bargeld befanden. Zeugen beobachteten in diesem Zusammenhang einen Mann, der sich in der Nähe des Rucksacks aufgehalten hatte. Er war etwa 170 Zentimeter groß, dunkelhäutig und mit einer orangefarbenen Jacke bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

