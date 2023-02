Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Paketdieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 64 Jahre alter Mann hat am Montag (13.02.2023) ein Paket im Wert von mehreren Hundert Euro aus dem Hausflur eines Wohnhauses an der Werastraße gestohlen. Der 64-Jährige gelangte gegen 14.30 Uhr auf bisher unbekannte Weise in den Hausflur, nahm ein dort abgestelltes Paket an sich und lief damit davon. Der Empfänger des Pakets, ein 38 Jahre alter Mann, bemerkte den Diebstahl und hielt den 64-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten zudem ein Smartphone bei ihm, welches mutmaßlich aus einem vorangegangenen Diebstahl stammt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der 64-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

