Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 57-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen ist am Dienstagvormittag (14.02.2023) in der Stresemannstraße eine 57 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer war gegen 09.15 Uhr in der Maybachstraße in Richtung Stresemannstraße unterwegs. Als er anschließend nach rechts in die Stresemannstraße abbog, kam er aus bislang nicht abschließend geklärten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr über das Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit dem Opel Astra einer 57-Jährigen, der in der Folge auf den Volvo eines 58-Jährigen geschoben wurde. Sowohl der Opel als auch der Volvo standen zu diesem Zeitpunkt auf der Linksabbiegerspur in der Stresemannstraße in Richtung Maybachstraße an einer roten Ampel. Die 57 Jahre alte Opel-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen, woraufhin alarmierte Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

