Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Geld- und Zigarettenautomaten im Visier - Zeugen gesucht

Stuttgart-West/-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag (11.02.2023) bis Montag (13.02.2023) einen Zigarettenautomaten an der Engelbergstraße aufgebrochen, bei einem Geldautomaten in der Senefelderstraße blieb es beim Versuch. Eine Zeugin bemerkte am Montag gegen 15.30 Uhr den offenbar aufgeflexten Zigarettenautomaten an der Engelbergstraße, aus welchem die Diebe Tabakwaren und Bargeld in bislang unbekannter Höhe erbeuteten. In der Senefelderstraße versuchten Unbekannte erfolglos zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Sonntag, 14.30 Uhr einen Geldautomaten, mutmaßlich mit einer elektrischen Säge zu öffnen. Zeugen im Fall Engelbergstraße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu wenden. Zeugen im Fall Senefelderstraße werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

