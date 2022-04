Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220428-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Gettorf gesucht

Gettorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 27.04.2022 kam es gegen 08.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Markt in Gettorf zwischen einem PKW und einer 14 jährigen Fahrradfahrerin, diese wurde durch den Unfall am Bein verletzt.

Die 14 jährige Fahrradfahrerin befuhr die Straße Am Markt in Richtung Tierpark Gettorf. In Höhe einer Parkplatzeinfahrt wurde die junge Radfahrerin von einem silberner PKW, vermutlich ein Golf 3 mit ostholsteinischem Kennzeichen, erfasst. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrerin fiel auf die Straße.

Eine Frau stieg aus und fragte das Mädchen, ob sie verletzt sei. Da diese zu dem Zeitpunkt noch unter Schock stand, verneinte sie eine Verletzung. Ohne die Personalien zu hinterlassen fuhr die Frau danach in unbekannte Richtung davon.

Die 14 jährige Fahrradfahrerin setzte ihre Fahrt Richtung Schule auch fort, dort hatte sie dann aber mittlerweile so starke Schmerzen am Bein, das sie einen Arzt aufsuchen musste.

Die Polizei in Gettorf sucht jetzt nach Zeugen und auch nach der unfallbeteiligten Frau im silbernen PKW mit ostholsteinischem Kennzeichen.

Diese melden sich bitte bei der Polizeistation in Gettorf unter der Rufnummer 04346-29650010.

Sönke Petersen

