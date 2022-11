POL-MG: Strafanzeige: Briefträger wirft Post in Mülleimer

Mönchengladbach (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Sonntag, 6. November, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 19.40 Uhr in eine Doppelhaushälfte am Postillionsweg in Wickrathberg eingebrochen. Der Einbrecher hebelte die Terrassentür auf und stahl Schmuck. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (km) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle ...

mehr