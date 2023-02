Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (14.02.2023) in eine Wohnung an der Sickstraße eingebrochen und haben Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 18.30 Uhr und 20.45 Uhr ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. In der Folge erbeuteten sie einen Geldbeutel mit Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Bei Fragen rund um das Thema Einbruchschutz wenden Sie sich bitte unter +4971189901234 an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

