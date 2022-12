Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Einfamilienhaus, Bargeld gestohlen

Lengerich (ots)

An der Straße Stieneckers Esch ist am Mittwoch (21.12.22) zwischen 17.20 Uhr und 18.50 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume nach Diebesgut. Das Haus liegt am Ende einer Sackgasse. Nach ersten Angaben des Geschädigten wurde ein Bargeldbetrag in vierstelliger Höhe gestohlen. Die Polizei in Lengerich nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas von dem Einbruch mitbekommen haben, entgegen unter Telefon 05481/9337-4515.

