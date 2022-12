POL-ST: Ibbenbüren, Imbisswagen aufgebrochen, Bargeld und Lebensmittel gestohlen

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter haben eine Zugangstür zu einer Bäckerei an der Goldstraße aufgehebelt. So verschafften sie sich in der Zeit zwischen Mittwoch (21.12.22), 18.00 Uhr, und Donnerstag (22.12.22), 04.45 Uhr, mit einem unbekannten Werkzeug gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum. Sie stahlen einen kleinen Stahltresor mit Bargeld in dreistelliger Höhe. Die ...

