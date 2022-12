POL-ST: Steinfurt-Bo., Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Emsdetten (ots) - Am Mittwoch (21.12.) ist es gegen 11.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Bachstraße / Marienstraße / Münsterkamp gekommen. Eine 54-jährige Emsdettenerin fuhr mit ihrem Citroen Berlingo auf der Bachstraße in Richtung Münsterkamp. An der Kreuzung bog die Frau mit ihrem Auto nach links in die Marienstraße ab. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge eine 63-jährige ...

mehr