Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Peugeot beschädigt

Papenburg (ots)

Am Mittwoch, zwischen 12 und 12.40 Uhr, kam es an der Straße Mittelkanal links in Höhe eines dortigen Imbisses zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein am Grünstreifen geparkter, schwarzer Peugeot an der hinteren linken Fahrzeugseite von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Möglicherweise war der Verursacher mit einem blauen oder schwarzen Opel unterwegs. Der Fahrzeugführer entfernte anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zu Unfallhergang oder Unfallbeteiligten können bei der Polizei Papenburg unter der 04961/9260 abgegeben werden.

