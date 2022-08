Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen gesucht

Emlichheim (ots)

Zwischen dem 21. Juli und dem 23. Juli touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer das Hinweisschild mit der Aufschrift "Naturschutzgebiet" an der Straße Am Lamberg, in Höhe des dortigen Grünabfallplatzes in Emlichheim. Das Schild wurde dadurch aus dem Boden gerissen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Telefonnummer: 05943/92000 zu melden.

