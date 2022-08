POL-EL: Haselünne - Brand auf Wiese

Meppen (ots) - Am heutigen Mittwoch kam es zwischen 10.55 und 11.10 Uhr an der Haselünner Straße in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer während seiner Fahrt in Richtung Haselünne einen in einer Parkbucht abgestellten weißen Skoda. Es entstand Sachschaden am linken Außenspiegel. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

