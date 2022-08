Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfall auf Boschstraße

Haren (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16.45 Uhr auf der Boschstraße in Haren zu einem Verkehrsunfall. Eine 24-Jährige war in ihrem Ford in Richtung B408 unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dortigen Baum und kam anschließend auf der Fahrerseite zum Liegen. Die Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

