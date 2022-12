Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Geldbörsendiebstahl

Homburg (ots)

Am Montag dem 05.12.2022 entwendete ein bisher unbekannter Täter einer Kundin in einem Einkaufsmarkt in Homburg-Erbach in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr deren schwarze Ledergeldbörse, welche die Kundin in ihrer Handtasche mit sich führte. Die Handtasche befand sich in dem Einkaufswagen der Kundin. In der Geldbörse befanden sich ca. 50 Euro Bargeld, zwei EC-Karten, eine VISA-Card, der Führerschein und die Krankenkassenkarte der Kundin.

Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion in Homburg (06841-1060) oder an den Polizeiposten in Bexbach (06826/92070).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell