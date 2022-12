Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Emsdetten (ots)

Am Mittwoch (21.12.) ist es gegen 11.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Bachstraße / Marienstraße / Münsterkamp gekommen. Eine 54-jährige Emsdettenerin fuhr mit ihrem Citroen Berlingo auf der Bachstraße in Richtung Münsterkamp. An der Kreuzung bog die Frau mit ihrem Auto nach links in die Marienstraße ab. Dabei übersah sie ersten Ermittlungen zufolge eine 63-jährige Fußgängerin aus Emsdetten, die die Marienstraße überquerte. Dort kam es dann zum Zusammenstoß des Pkw mit der Fußgängerin, bei dem sich die 63-Jährige schwer verletzte. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 54-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

